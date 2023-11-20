В Италии фигурантам крупного судебного процесса против мафии дали 2200 лет тюрьмы
Суд в Италии приговорил 338 фигурантов крупного процесса над мафиозной группировкой «Ндрангета» в общей сложности к 2200 годам. Об этом сообщает Sky News.
«Около 338 подсудимых были обвинены в принадлежности к влиятельной преступной группировке "Ндрангета", судебный процесс продолжается с января 2021 года. За три года в нем фигурировали мафиози, предприниматели и политики, которых обвиняли в убийствах, коррупции, торговле наркотиками, отмывании денег и вымогательстве», — говорится в тексте.
По итогам заседания 207 человек признали виновными, 131 — оправдали. Самыми громкими именами среди получивших приговор стали бывший сенатор от партии «Вперед, Италия» Джанкарло Пителли и экс-начальник дорожно-постовой службы провинции Вибо-Валентия Филиппо Неши.
«Ндрангета» считается одной из самых влиятельных теневых организаций Италии и всей Европы. Предполагается, что она контролирует 80% торговли кокаином в ЕС, имея годовой оборот в почти 67 миллиардов долларов.