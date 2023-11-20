В Италии фигурантам крупного судебного процесса против мафии дали 2200 лет тюрьмы

«Около 338 подсудимых были обвинены в принадлежности к влиятельной преступной группировке "Ндрангета", судебный процесс продолжается с января 2021 года. За три года в нем фигурировали мафиози, предприниматели и политики, которых обвиняли в убийствах, коррупции, торговле наркотиками, отмывании денег и вымогательстве», — говорится в тексте.