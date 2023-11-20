Найдена самая большая в мире устрица

Французский фермер Даниэль Кастехон нашел гигантскую устрицу. Вес моллюска составил 2,36 кг, длина — 30 см, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, мужчине удалось обнаружить моллюска в коммуне Порт-Сен-Луи-дю-Рон недалеко от Марселя (юг Франции).

Фермер отметил, что намеревается подать заявку на внесение устрицы в Книгу рекордов Гиннесса. Он добавил, что в дальнейшем 15-летнюю устрицу вернут на то место, где она проживала.

«Было бы глупо убивать устрицу, это замечательный представитель семейства моллюсков в этой местности», — пояснил Кастехон.