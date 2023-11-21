Эрдоган выступил с советом для Армении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал рекомендацию Армении. Об этом он высказался своем обращении к нации после заседания кабинета министров, передает РИА Новости.

Эрдоган призвал Армению искать свою безопасность в партнерстве с соседями, а не за тысячи километров. По его словам, ряд западных стран до сих пор не понимает, что с карабахской войны в регионе началась новая эра.

«Те, кто получил ренту, провоцируя Армению, на самом деле нанесли армянам самый большой ущерб», — подчеркнул турецкий лидер.