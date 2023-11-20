Либерия выбрала нового президента

Бывший вице-президент Либерии Джозеф Боакай одержал победу в выборах главы государства, сообщает портал Liberian observer со ссылкой на избирательную комиссию. Боакай уже выразил благодарность своим избирателям и заверил, что исполнит данные обещания.

Я хочу сказать спасибо всем, кто пришел голосовать. Вы уделили особое внимание выборам, потому что вам нужно развитие, поэтому я хочу сказать, пусть Бог щедро благословит вас за то, что вы выбрали меня, — сказал Боакай.

Избранный президент с 1983 по 1985 год занимал должность министра сельского хозяйства Либерии. В 2006–2018 годах он был вице-президентом страны. До президентских выборов 2023 года политик уже несколько раз выдвигал свою кандидатуру на пост главы государства (в 2005 и 2011 годах). Джозеф Боакай женат, воспитывает четверых детей и является дьяконом Баптистской церкви Эффорта.

Ранее нового президента избрали в Аргентине. Главой государства выбрали противника вступления страны в БРИКС Хавьера Милея. Политик заявил, что готов сотрудничать со «всеми странами свободного мира». Он оценил текущую ситуацию в стране как критическую. Милей также убежден, что Аргентине нужны радикальные реформы.