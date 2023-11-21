Ереван заявил об отправке Баку шестого варианта проекта мирного соглашения

Ереван направил Баку шестой документ по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, говорится в Twitter-аккаунте (X) армянского внешнеполитического ведомства. В опубликованном сообщении также говорится о том, что страна по-прежнему привержена заключению и подписанию документа о нормализации отношений на основе ранее обговоренных принципов.

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Армянская сторона представила азербайджанской стороне шестое предложение мирного соглашения, — говорится в сообщении МИД Армении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее призвал власти Армении как можно скорее подписать мирное соглашение с азербайджанской стороной. По его словам, решение конфликта в Карабахе «открыло новую эпоху в регионе», но западные силы не хотят с этим мириться. Он подчеркнул, что правительство Армении и ее народ должны искать безопасность в мире и сотрудничестве с соседями, а не за «тысячи километров» от региона.