Алиев назвал операцию в Карабахе примером для подражания

«Операция длилась менее 24 часов и обошлась без каких-либо жертв среди мирного населения. Думаю, на фоне происходящего сейчас на Ближнем Востоке это должно стать примером того, как надо проводить военную операцию с нулевыми потерями среди мирного населения», — заявил глава государства.