Эрдоган дал совет Армении

Эрдоган призвал Армению «искать свою безопасность с соседями»

Армения должна искать свою безопасность не за тысячи километров, а в сотрудничестве с соседями. С таким призывом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

По его мнению, часть западных стран «до сих пор не осознают, что карабахский конфликт открыл новую эпоху в регионе».

«Народ Армении и его руководство должны искать безопасность в мире и сотрудничестве со своими соседями, а не за тысячи километров от региона. Никакие оружие и боеприпасы, направляемые западными странами, не смогут обеспечить обстановку стабильного мира и безопасность», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что получившие «ренту» от провокаций Армении «причинили армянам самый большой ущерб». На этом фоне Эрдоган «призвал Ереван взять руку дружбы, протянутую ему азербайджанскими братьями».