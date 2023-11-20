Эрдоган дал совет Армении
Армения должна искать свою безопасность не за тысячи километров, а в сотрудничестве с соседями. С таким призывом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.
По его мнению, часть западных стран «до сих пор не осознают, что карабахский конфликт открыл новую эпоху в регионе».
«Народ Армении и его руководство должны искать безопасность в мире и сотрудничестве со своими соседями, а не за тысячи километров от региона. Никакие оружие и боеприпасы, направляемые западными странами, не смогут обеспечить обстановку стабильного мира и безопасность», — сказал Эрдоган.
Он добавил, что получившие «ренту» от провокаций Армении «причинили армянам самый большой ущерб». На этом фоне Эрдоган «призвал Ереван взять руку дружбы, протянутую ему азербайджанскими братьями».
Ранее сообщалось, что Баку уже более двух месяцев ждет ответа Армении на предложения по мирному договору. В качестве одной из причин этого указывались «плохие советы», в том числе из Франции.