Байден заявил о близкой сделке с ХАМАС с целью освобождения заложников

Израиль близок к договоренности с радикальным палестинским движением ХАМАС с целью освобождения заложников, подтвердил президент США Джо Байден журналистам.

Байден заявил о близкой сделке с ХАМАС с целью освобождения заложников
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Он подчеркнул, что не готов публично рассуждать на этот вопрос, но, отвечая на вопрос, близка ли такая сделка, ответил утвердительно, а затем показал сложенные крестом пальцы как символ надежды на успех, передает ТАСС.

В Белом доме накануне заявляли, что участники переговоров по освобождению заложников в секторе Газа «как никогда близки» к достижению соглашения.