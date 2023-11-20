Окружение Байдена захотело поменять ему обувь
Окружение президента США Джо Байдена, взволнованное его возрастом, считает, что у них получится снизить риск его падений, если он станет меньше ходить под камерами носить более удобную обувь. Об этом сообщает Politico.
В издании напомнили, что 20 ноября Байден отмечает 81-й день рождения.
«Ближайшее окружение Байдена, включая членов семьи, обеспокоены его возрастом. Они считают, что президент морально готов к этой работе, но некоторые признают, что президент временами может казаться слабым», — говорится в тексте.
Чтобы исправить это, ближайшее окружение Байдена обсуждает возможность того, чтобы он меньше передвигался под камерами и делал это на более коротких расстояниях. Также они выступила за более удобную обувь у президента. Таким образом окружение Байдена рассчитывает, что его походка станет «менее скованной» и снизится «риск падений».