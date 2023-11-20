Окружение Байдена захотело поменять ему обувь

Окружение президента США Джо Байдена, взволнованное его возрастом, считает, что у них получится снизить риск его падений, если он станет меньше ходить под камерами носить более удобную обувь. Об этом сообщает Politico.

«Ближайшее окружение Байдена, включая членов семьи, обеспокоены его возрастом. Они считают, что президент морально готов к этой работе, но некоторые признают, что президент временами может казаться слабым», — говорится в тексте.

Чтобы исправить это, ближайшее окружение Байдена обсуждает возможность того, чтобы он меньше передвигался под камерами и делал это на более коротких расстояниях. Также они выступила за более удобную обувь у президента. Таким образом окружение Байдена рассчитывает, что его походка станет «менее скованной» и снизится «риск падений».