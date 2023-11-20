Зеленский через главу Пентагона пожелал Байдену победы

"Мы очень благодарны президенту Байдену. Передайте лучшие пожелания президенту с днем рождения. Мы желаем ему победы, а он уже сам решит - где", - сказал Зеленский в ходе встречи с посетившим Киев министром обороны США Ллойдом Остином .

Байден отмечает 20 ноября свой 81-й день рождения. Ожидается, что Байден вновь будет участвовать как кандидат от Демократической партии в выборах президента США, которые состоятся в ноябре будущего года. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп также объявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост.

Ранее Трамп заявлял, что, вернувшись в Белый дом, смог бы "с легкостью" в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. При этом он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. Зеленский со своей стороны заявил, что за 24 минуты объяснит Трампу, почему конфликт нельзя урегулировать за сутки. Позже украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что офис Зеленского пытается организовать телефонный разговор с Трампом, чтобы убедить его поддержать помощь Украине, которую блокируют в Конгрессе соратники бывшего президента по Республиканской партии.