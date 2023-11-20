Окружение Байдена захотело поменять ему обувь

Politico: окружение Байдена хочет снизить риск падений президента удобной обувью
Ближайшее окружение президента США Джо Байдена обеспокоилось его возрастными проблемами и предложило носить более удобную обувь.
Как сообщает газета Politico, близкие Байдена, в том числе члены его семьи, обсуждали возможность того, чтобы президент меньше передвигался перед камерами и носил более удобную обувь во избежание падений.
В июле президент США споткнулся при посадке на борт самолёта.
Также президент США упал во время торжественной церемонии выпуска курсантов.
Ведущий Fox News Брайан Килмэйд, в свою очередь, заявил, что спотыкания Байдена олицетворяют политику США.