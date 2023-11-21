Орбан назвал условие для снятия вето Венгрии на помощь ЕС Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил плебисцит, на повестке которого было снятие вето Будапешта на дальнейшую помощь Европейского союза (ЕС) Украине в обмен на разморозку финансирования Венгрии европейским сообществом. Об этом пишет газета The Financial Times (FT).

© Lenta.ru

«Венгрию просят о дополнительной поддержке [для Украины], даже несмотря на то, что наша страна не получила причитающиеся ей средства ЕС», — говорится в одном из опубликованных венгерским правительством вопросе плебисцита.

Само голосование должно пройти в январе 2024 года. Как указывает FT, цель мероприятия заключается в укреплении рейтинга Орбана.