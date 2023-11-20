Новый президент Аргентины Хавьер Милей должен принести извинения главе Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве за ранее высказанное оскорбление в его адрес. С таким призывом выступил спецсекретарь по социальным коммуникациям канцелярии бразильского лидера Пауло Пимента. Его слова приводит ТАСС.

«Он неоправданно оскорбил президента Лулу. Ему как избранному президенту следует позвонить и извиниться. После того, как это произойдет, я бы на месте президента Бразилии подумал о возможности диалога», — сказал Пимента.

Ранее Милей назвал Лулу да Силву коррупционером. Кроме того он заявил, что намерен прекратить связи с Китаем и Бразилией, взяв ориентир на сотрудничество с США и Израилем. Свою позицию Милей аргументировал тем, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.