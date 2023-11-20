Дуда выразил надежду, что Польша продолжит помогать Украине
Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что новое правительство страны продолжит военную помощь Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Дуда сделал после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
«Я надеюсь, что польские власти, независимо от того, из какого политического лагеря они будут, будут продолжать эту политику, которая является политикой, реализуемой абсолютно в польских, а также и в европейских интересах», — заявил он.
Президент также добавил, что поддержка Украины является «само собой разумеющимся» для Польши. По его словам, Варшава уже отправила Украине более 300 танков, свыше 100 бронемашин, сотни тысяч единиц оружия и «бесчисленное количество» бронежилетов, касок, униформы.
Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий объявил об отставке кабинета министров страны.