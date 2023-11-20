Лукашенко назначил даты парламентских выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о датах парламентских выборов в стране. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 ноября указы № 367 "О назначении выборов депутатов" и № 368 "О назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь"», — говорится в тексте.

Согласно данным документам, выборы в Палату представителей Национального собрания VIII созыва и местные Советы депутатов XXIX созыва пройдут 25 февраля 2024 года, а в Совет Республики Национального собрания VIII созыва — 4 апреля 2024 года.