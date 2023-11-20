Алиев оценил перспективы заключения мирного договора с Ереваном

Ереван по прошествии более чем двух месяцев не дал комментариев по предложениям Баку относительно мирного договора, указал в заявлении для прессы президент Азербайджана Ильхам Алиев. News.ru

Париж при этом «играет очень деструктивную роль на Южном Кавказе», считает Алиев. По мнению президента республики, «Ереван фактически стал марионеткой французского правительства». RT на русском