В США заявили о полной зависимости Украины от помощи Запада

Украина полностью зависит от помощи США и их союзников. Такое заявление сделала глава американского Минфина Джанет Йеллен , передает «РИА Новости».

«Украина целиком зависит от помощи. Нам нужно присоединиться к остальным», — приводятся в тексте ее слова.

Также Йеллен напомнила о взносах со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда .

Напомним, что Белый дом активно пытается убедить конгресс одобрить новые пакеты помощи Украине. Однако группа законодателей продолжает выступать против этого из-за «неясной стратегии» администрации США в этом вопросе. С начала СВО на Украине Вашингтон предоставил Киеву больше 75 миллиардов долларов.