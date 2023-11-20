В США заявили о полной зависимости Украины от помощи Запада
Украина полностью зависит от помощи США и их союзников. Такое заявление сделала глава американского Минфина Джанет Йеллен, передает «РИА Новости».
«Украина целиком зависит от помощи. Нам нужно присоединиться к остальным», — приводятся в тексте ее слова.
Также Йеллен напомнила о взносах со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда.
Напомним, что Белый дом активно пытается убедить конгресс одобрить новые пакеты помощи Украине. Однако группа законодателей продолжает выступать против этого из-за «неясной стратегии» администрации США в этом вопросе. С начала СВО на Украине Вашингтон предоставил Киеву больше 75 миллиардов долларов.
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