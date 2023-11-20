Алиев: Азербайджан готов к «справедливому миру» с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к миру, «но к миру справедливому, основанному на признании территориальной целостности и суверенитета обеих стран. Миру, основанному на здравом смысле и исторической справедливости». При этом, как передает «Интерфакс», Алиев отметил, что Азербайджан более двух месяцев ждет ответа от Армении на комментарии официального Баку к предложению по мирному договору.

«Мы ждем от Армении ответа на наши комментарии к предложению. Несколько раз мы обменивались предложениями по проекту мирного договора, но теперь мы ждем более двух месяцев, с 11 сентября, чтобы правительство Армении ответило нам. Хотим узнать их мнение по этим комментариям. Но ответа мы так и не получили», — сказал Алиев в понедельник в заявлении для прессы.

Президент Азербайджана подчеркнул, что причина в том, что Армения «получает плохие советы», в частности из Франции.

«Франция играет очень деструктивную роль на Южном Кавказе. Фактически Армения стала марионеткой французского правительства, и это может стать серьезной угрозой региональной стабильности», — отметил он.