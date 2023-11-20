Фон дер Ляйен проигнорировала плакаты с ее изображением в Венгрии

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер рассказал, что показал главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен фотографии венгерских билбордов. По его словам, фон дер Ляйен «и бровью не повела», пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

Ранее в СМИ появились кадры из венгерских городов с билбордами. На щитах фон дер Ляйен изображена рядом с Алексом Соросом, сыном либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса. Слоган под их фотографиями гласит: «Давайте не будем плясать под их дудку».

«Я показал эти изображения главе Еврокомиссии – она и бровью не повела. Была абсолютна невозмутимой», — отметил Мамер.

Чиновник пояснил, что такая акция происходит впервые. Он добавил, что в дальнейшем такие акции также возможны в связи с тем, что ЕК столкнулась с кризисами, вынуждена проводить определенную политику.