Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте белорусского лидера.

«Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии конструктивного диалога с Аргентиной, установлении содержательных отношений в торгово-экономической и других сферах на благо наших стран», — говорится в сообщении.

Лукашенко выразил надежду, что белорусско-аргентинское сотрудничество будет последовательно укрепляться по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.