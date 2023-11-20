БРИКС проведет экстренную встречу по ситуации в секторе Газа

Лидеры стран-членов БРИКС планируют провести экстренную встречу по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что встреча запланирована на 21 ноября и пройдёт в формате видеоконференции. Согласно сообщению пресс-службы президента ЮАР Сирила Рамапосы, во встрече примет участие президент России Владимир Путин .

«Лидеры стран БРИКС — Бразилии, России, Индии и Китая — соберутся на внеочередную встречу в виртуальном формате, пригласив лидеров (новых стран — прим. ред.) БРИКС — Саудовской Аравии, Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов», — сказано в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что во время встречи присутствующие «сделают заявления от лица своих стран насчет текущего гуманитарного кризиса в Газе», а также примут совместное заявление.