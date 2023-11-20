Вучич заявил, что выборы в России и США могут усугубить ситуацию в Сербии

"Если вы посмотрите на выборы, которые будут проходить в мире - в январе на Тайване, в конце года в США, - все те выборы вместе с российскими и, вероятно, украинскими будут представлять возможность для перемен или формирования новых ценностей на глобальном политическом уровне", - заявил глава государства, выступая на собрании в честь 182-летия Сербской академии науки и искусств.