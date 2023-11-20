Решение украинского президента Владимира Зеленского следовать произраильской позиции в отношении конфликта вокруг сектора Газа привело к охлаждению отношений Украины с незападными странами, в частности ближневосточными, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка. ТАСС

В статье отмечается, что «в настоящее время в Киеве ощущается едва уловимое, но безошибочно узнаваемое ощущение уныния». Автор считает, что «ряд внутренних и внешних факторов в совокупности создали, пожалуй, самое пессимистичное настроение относительно перспектив быстрой и решительной победы Украины над Россией». Газета.Ru