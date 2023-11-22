Блинкен захотел посетить Израиль в четвертый раз за полтора месяца

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Израиль, чтобы обсудить с израильскими и палестинскими чиновниками конфликт в секторе Газа, сообщает портал Axios в соцсети X.

Уточнятся, что глава Госдепа США намерен отправиться в Израиль в начале следующей недели. «Это будет четвертый визит Блинкена в страну с 7 октября», — отмечает издание.

Ранее Энтони Блинкен рассказал о желаемом управлении сектором Газа. По его мнению, после конфликта сектор Газа нужно объединить с Западным берегом под управлением Палестинской автономии.