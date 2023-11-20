В офисе Зеленского высказались о конфликте президента с Залужным

Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным не может быть, так как украинский лидер является прямым начальником главкома. Так сообщения о разладе в отношениях украинских деятелей и возможном выдвижении Залужного на пост президента Украины прокомментировал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк .

«Владимир Зеленский — прямой начальник Валерия Залужного. Конфликта [между ними] не может быть по определению», — сказал Михаил Подоляк в интервью британской газете The Guardian.

Главком ВСУ Залужный в начале ноября дал интервью журналу The Economist, где высказался о тупиковой ситуации при контрнаступлении. После этого западные СМИ начали писать о расколе между ним и президентом страны Зеленским. О разногласиях начали говорить и различные политологи, отмечая, что конфликт начался еще полгода назад, предает Life. В Китае начали также предполагать, что Залужного могут арестовать, сообщает MK.RU. Кроме того, в украинской прессе стала появляться информация о возможном выдвижении Залужного на пост президента на предстоящих выборах.