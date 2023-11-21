Израильские власти задержали в Газе автора статей для The New Yorker

По информации издания, палестинский автор Мосаб Абу Тоха, который написал несколько статей для журнала The New Yorker, предположительно был задержан израильскими войсками в Газе. Его текущее местонахождение неизвестно.

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В октябре Абу Тоха опубликовал несколько статей в журнале, в том числе о воздушных ударах Израиля по этому региону. В одной из своих работ автор написал: "Одна мысль не покидает меня: стану ли я лишь еще одной статистикой в новостях?"

У автора есть жена и трое детей, которые находятся в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля "Железные мечи" стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.