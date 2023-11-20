Студенты в Киеве вышли на митинг из-за неотапливаемых аудиторий

Студенты Национального авиационного университета в Киеве вышли на митинг возле здания ректората с требованием перевести их на дистанционное обучение из-за неотапливаемых аудиторий. Об этом сообщило издание Klymenko Time.

По его информации, студенты утверждают, что температура в одном из корпусов университета составляет один градус тепла.

Ранее в Минэнерго Украины заявили, что генерации электричества в стране достаточно для покрытия потребления. Планируется, что в зимний период будут работать все блоки украинских атомных электростанций. При этом в ведомстве признали, что отключения все же возможны в случае повреждений оборудования.