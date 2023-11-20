На севере Израиля в четвертый раз за день прозвучали сирены воздушной тревоги

Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, в четвертый раз прозвучали в северных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

На севере Израиля в четвертый раз за день прозвучали сирены воздушной тревоги
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"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении.