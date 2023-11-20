На севере Израиля в четвертый раз за день прозвучали сирены воздушной тревоги

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыНа севере Израиля в четвертый раз за день прозвучали сирены воздушной тревогиТАССиещё 120 ноября, 16:20Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, в четвертый раз прозвучали в северных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.© globallookpress.com"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении.В мире, ВойнаГлавные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиЕвродепутат Мариани считает, что санкции сделали Европу беднее, а Россию - сильнееНа севере Израиля в четвертый раз за день прозвучали сирены воздушной тревогиПремьер Финляндии посетит КПП "Вартиус" на границе с РФ