Визит главы Пентагона в Киев назвали черной меткой для Зеленского

Рогов назвал игрой на публику заявления Остина о поддержке действующего в Киеве режима, а сам визит является «черной меткой» Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен «отдать власть Залужному (главком ВСУ Валерий Залужный)», передает РИА «Новости».