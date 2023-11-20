Визит главы Пентагона в Киев назвали черной меткой для Зеленского

Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев «черной меткой» Зеленскому
Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев является «черной меткой» украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов назвал игрой на публику заявления Остина о поддержке действующего в Киеве режима, а сам визит является «черной меткой» Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен «отдать власть Залужному (главком ВСУ Валерий Залужный)», передает РИА «Новости».
По его заявлению, подобная информация поступает от окружения Зеленского.
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин в понедельник прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.