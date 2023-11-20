Маск считает, что Аргентину ждет процветание при новом президенте

"Аргентину ждет процветание", - написал бизнесмен в соцсети X, отвечая на один из постов пользователей.

Также Маск отреагировал на публикацию, в которой Милей резко раскритиковал левых политиков. Предприниматель согласился, что избрание правого либертарианца на пост президента положило начало новому тренду.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

Экономист по образованию, Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь страны, обещает упразднить центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Выбрав своим символом бензопилу, он планирует решить экономические проблемы страны серьезным урезанием бюджетных расходов. Во время предвыборной кампании политик акцентировал внимание на своем протесте против политического истеблишмента страны, который называет "кастой".