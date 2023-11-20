Почти 8000 тонн зараженной радиоактивными отходами воды попало в море во время третьего этапа сброса жидкости с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Японии. Об этом сообщила компания-оператор TEPCO.

«Компания Tokyo Electric Power объявила о завершении начавшегося 2 ноября третьего этапа сброса очищенной воды, скопившейся на АЭС "Фукусима-1", в море», — говорится в сообщении.

Оператор уточнил, что всего было сброшено 7,8 тысячи тонн воды из 10 резервуаров, процедура прошла без каких-либо проблем.

Четвертый этап сброса воды с АЭС TEPCO планирует начать после Нового года. Всего в море рассчитывают сбросить 31,2 тысячи тонн воды.