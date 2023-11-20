Отъезд главы Минобороны Австралии на финал ЧМ по крикету спровоцировал скандал

Австралийский министр обороны и вице-премьер Ричард Марлес снова воспользовался средствами налогоплательщиков, чтобы посетить финал чемпионата мира по крикету в Индии. Об этом сообщает News.com.au.

Марлес и глава МИД Австралии Пенни Вонг прибыли в Нью-Дели с деловой поездкой, но министр обороны решил посетить Ахмадабад, чтобы посмотреть финал с участием сборной. По итогам матча сборная Австралии в шестой раз стала чемпионом мира по крикету.

По данным издания, в результате Марлес пролетел по Индии около двух тысяч километров; траты на его поездку станут дополнением к 3,6 миллиона долларов США, в которые полеты министра обороны обошлись налогоплательщикам в 2023 году.

Официальная информация о стоимости перелетов не будет обнародована — австралийское министерство обороны ссылается на «соображения безопасности».

Ранее Марлеса раскритиковали после того, как он воспользовался самолетом Королевских ВВС Австралии, чтобы посмотреть на сборную страны в полуфинале женского Чемпиона мира по футболу. Стоимость поездки тогда оценили в 16 тысяч долларов США (1,4 миллиона рублей).

Сообщалось, что во время поездки он потратил 80 долларов США (чуть больше семи тысяч рублей) на один завтрак и 164 доллара (14,6 тысячи рублей) на стирку, что больше, чем траты средней австралийской семьи на еженедельный поход в магазин за продуктами.