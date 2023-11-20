В США призвали Байдена отказаться от преследования Ассанжа

Американские конгрессмены призвали президента США остановить процедуру экстрадиции Джулиана Ассанжа из Великобритании и снять с него обвинения. Об этом сообщает The Hill.

С инициативой отказаться от преследования основателя WikiLeaks выступили республиканка Марджори Тейлор Грин и демократ Александрия Окасио-Кортес — вместе с 14 другими конгрессменами они направили соответствующее письмо президенту. В нем подчеркивается, что судебное преследование может привести к причинению вреда отношениям Соединенных Штатов и Австралии. Кроме того, необоснованный приговор может криминализировать стандартную журналистскую практику и препятствовать функционированию СМИ.