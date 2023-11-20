США хотят лишить Россию суверенитета ради захвата ее ресурсов, заявил в интервью порталу MovieWeb американский режиссер Оливер Стоун. Российская газета
«[Американцы] не хотят, чтобы Россия снова встала на ноги. Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить ее суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент, который очень богат, как и Россия, которая располагает огромным количеством природных ресурсов», — подчеркнул режиссер. RT на русском
Говоря о конфликте на Украине, Стоун напомнил о работе в этой стране американских биологических лабораторий и сделал намек о том, что их деятельность могла быть связана со вспышкой коронавируса COVID-19. Деловая газета "Взгляд"