Оливер Стоун: США не устраивает независимая Россия

«[Американцы] не хотят, чтобы Россия снова встала на ноги. Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить ее суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент, который очень богат, как и Россия, которая располагает огромным количеством природных ресурсов», — подчеркнул режиссер. RT на русском