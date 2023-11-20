В Германии задумались об отмене «государства всеобщего благосостояния»

Свободная демократическая партия (СвДП), которая входит в правящую коалицию вместе с социал-демократами и «Зелеными», на фоне большого дефицита бюджета Германии предложила сократить социальные расходы. Об этом пишет Der Spiegel.

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Дефицит бюджета составляет 60 млрд евро и политики спорят, за счет чего он может быть восполнен, отмечает издание.

«Правительственной коалиции, состоящей из СДПГ, «Зеленых» и СвДП необходимо обсудить, как государство всеобщего благосостояния может внести свой вклад в консолидацию бюджета», — заявил лидер парламентской группы в Бундестаге Кристиан Дюрр.

На этом фоне бюджет Федерального министерства труда и социальных дел составляет более 165 миллиардов евро — более трети общего бюджета страны. А крупнейшая статья расходов — 120 миллиардов — пенсионное страхование и федеральные субсидии на базовое обеспечение в старости и в случаях снижения трудоспособности, говорится в статье.

Сокращение соцвыплат станет ударом по всей концепции послевоенной Германии, однако может уменьшить количество пребывающих в страну беженцев, так как исчезнет самый главный плюс — не работать и получать пособие. В Германии подошли к теме, которая длительное время была запретной, — к идее отмены «государства всеобщего благосостояния», констатирует телеканал 360.

Ранее стало известно, что федеральные власти Германии намерены в следующем году сократить расходы на прием и интеграцию беженцев более чем наполовину. На встрече правительства и властей земель 25 сентября Берлин проинформировал, что в следующем году выделит на беженцев максимум €1,7 млрд. Это более чем вдвое меньше, чем было потрачено на эти цели в 2023 году — €3,75 млрд.