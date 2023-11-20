Принятие Украины в Евросоюз и ее интеграция могут привести к серьезным последствиям для сельскохозяйственного рынка в Европе, заявил глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид. ТАСС

Он добавил, что проблемы могут начаться из-за того, что украинский аграрный сектор в разы превосходит европейский. Руквид подчеркнул, что прием Украины в ЕС предполагает интеграцию страны, а это ударит по сельскохозяйственным фирмам внутри объединения и сведет на нет попытки организации общей политики в этой сфере. Газета.Ru