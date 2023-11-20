Ереван и Брюссель подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии

Замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян и глава дипмиссии ЕС в Армении Василис Марагос подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС, которая осуществляет мониторинг ситуации на армяно-азербайджанской границе. ТАСС

По словам главы дипмиссии Европейского Союза, соглашение «поможет внести больше правовой определенности, когда речь идет о регулировании различных прав и обязанностей присутствия миссии в стране». Lenta.ru