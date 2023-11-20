Почему Финляндия закрывает границу с РФ, какие последние новости

Власти Финляндии могут закрыть все пункты пропуска на границе с Россией в ночь на 22 ноября, сообщили источники финской газеты Iltalehti. Что происходит, с чего все началось, какие КПП не работают?

Почему Финляндия закрывает границу с Россией

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17 ноября стало известно, что министерство внутренних дел Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией, сообщал со ссылкой на источники телеканал MTV3.

«Финляндия с полуночи установит заграждения на четырех пограничных переходах на границе с Россией, сообщили в пятницу официальные лица, пытаясь остановить рост числа мигрантов, который, по мнению Хельсинки, был срежиссирован Москвой. Финляндия обвинила российские власти в том, что они направляют мигрантов на эти пункты пропуска в отместку за решение расширить сотрудничество с США в области обороны, но Кремль отверг это утверждение. По словам представителей финской пограничной службы, заграждения будут установлены на четырех из девяти пунктов пересечения границы с Россией — в „Ваалимаа“, „Нуйямаа“, „Иматра“ и „Ниирала“ на юго-востоке страны», — писали журналисты Reuters.

18 ноября на границе России и Финляндии не осталось круглосуточных КПП, близких к Санкт-Петербургу. Четыре крупнейших по пассажиропотоку КПП в Финляндии — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» — прекратили свою работу, все грузовые и пассажирские перевозки через них приостановлены. Однако были открыты КПП «Вартиус», «Куусамо», «Райя-Йоосеппи» и «Салла», граничащие с Карелией и Мурманской областью. В Хельсинки заявили, что такое распоряжение будет действовать до 18 февраля.

Последствия закрытия границы Финляндии и России

Финские пограничники 18 ноября сообщили, что за сутки в страну через границу с РФ прибыло 163 беженца, запросивших убежища. Как отметили в погрануправлении, всего с начала ноября было подано около 300 таких заявлений. Местные СМИ утверждали, что в основном в страну прибывают мигранты из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии.

Журналисты Yle писали, что 18 ноября финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией.

«Была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника. <...> Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа», — заявил замглавы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен.

В Финляндии создали петицию против закрытия погранпунктов на границе с Россией. По утверждению ее авторов, решение властей «противоречит правам человека» и «разрывает семейные связи».

«У многих есть близкие родственники по обе стороны границы. Например, дети не могут видеться со своими бабушками и дедушками», — подчеркивается в петиции.

В центре Хельсинки несколько десятков россиян устроили митинг против закрытия КПП, претензия — это отрезало семьи друг от друга.

Беженцы из Ирака, Сомали, Сирии и других стран продолжили прибывать со стороны России на работающие пропускные пункты на севере Финляндии, рассказал капитан пограничной охраны страны. К полудню субботы, по его словам, к пограничному переходу «Вартиус2 прибыли 30 человек. Новшеством для уже заснеженного северного пропускного пункта стало то, что беженцы прибывают из России не только на велосипедах, но и на самокатах.

Вечером 18 ноября стало известно, что Финляндия приостановила работу пятого КПП — «Вартиус» — на границе с РФ из-за перегруженности.

Что происходило на границе с Финляндией 19 ноября

Вооруженные силы Финляндии 19 ноября прибыли на КПП «Вартиус» на границе с Россией, чтобы помочь пограничникам возвести временный защитный заслон от мигрантов, сообщил начальник пункта Йоуко Киннунен в комментарии Yle. По его словам, сейчас около пункта в Кухмо скопилось большое количество беженцев, и РФ якобы намеренно выталкивает их на финскую территорию.

Пограничная охрана Финляндии установила заграждения в районе пропускного пункта «Вартиус» (единственный работающий КПП) на границе с Россией, «чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность», сообщили пограничники.

Вечером 19 ноября на пограничном пункте «Вартиус» состоялись переговоры между финскими и российскими пограничниками. По информации СМИ, темой разговора стало то, что некоторые из тех, кого якобы «вытеснили» на финскую сторону пограничного барьера из России, не подали прошение о предоставлении убежища. Финны пытались узнать, что делать с этими людьми.