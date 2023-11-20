Дуда объяснил, почему отказался назначить Туска премьером Польши

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что представители оппозиции не смогли убедить его доверить им формирование правительства. Как сообщает издание Tygodnik Sieci, так он объяснил отказ назначать на пост премьера лидера «Гражданской коалиции» Дональда Туска.

Он напомнил, что в соответствии с конституцией все президенты, в том числе и его предшественники, всегда доверяли право формировать правительство победившей на выборах политической партии.

«В этом году на выборах победила партия "Право и справедливость". Дональд Туск не мой кандидат на пост премьер-министра», — заявил Дуда.

Напомним, что в середине октября в Польше прошли выборы в сейм, на которых победила правящая партия «Право и справедливость» с 35,4% голосов. При этом она потеряла большинство в парламенте и займет лишь 194 места из 460. Оппозиционные партии, «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые», набрали в общей сложности 54% голосов и займут 248 мест. Еще 18 мест заняла правая партия «Конфедерация».