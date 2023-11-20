Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что нынешняя глава государства Саломе Зурабишвили могла бы с легкостью «вернуть отца его детям». Об этом сообщает InterPressNews.ge.

Выступая на заседании суда по видеосвязи, Саакашвили рассказал, что французская газета Le Monde в своей редакционной статье призвала Зурабишвили помиловать его. По словам политика, к этому Зурабишвили призывали практически все главы государств, с которыми она встречалась в последние месяцы.

Саакашвили заявил, что не будет просить Зурабишвили о помиловании, но подчеркнул, что ему необходима реабилитация, «требующая определенного периода пребывания за пределами Грузии».

«Конечно, госпожа Саломе одной подписью может вернуть отца моим детей и, самое главное, восстановить политический баланс в Грузии», —подчеркнул Саакашвили.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Политик приехал в страну, где против него возбуждено несколько уголовных дел, впервые за восемь лет. После задержания он находился в изоляторе.