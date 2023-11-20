Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Россия получит контроль над территориями «ближе к Киеву»

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Власти США обеспокоены тем, что Украине не хватает людей (в то время как человеческий ресурс России кажется бесконечными): Украина испытывает трудности с новобранцами и недавно в стране прошли протесты (их не показали по американскому телевидению) из-за отправки в армию 40- и 50-летних людей, пишет The American Conservative. Еще один фактор, влияющий на проигрыш Украины, - возможности России по сравнению с техникой НАТО оказались на удивление хороши, «или, возможно, украинцы на удивление плохо обращались со сложными западными вооружениями».

Кроме того, Украина даже близко не имеет той базы поддержки, которой обладает Израиль среди американской общественности и особенно в американском Конгрессе, отмечает The American Conservative. По версии издания, заключение мирного договора не за горами, а условия этого мира Киеву будет диктовать как Москва, так и Вашингтон. Исход для Украины будет «весьма печальным»: The American Conservative считает, что Россия не только укрепит свою власть на Донбассе и в Крыму, под ее контроль перейдут новые территории «ближе к Киеву - примерно 20 процентов Украины». Также Украине придется отказаться от своей цели по вступлению в НАТО.

«Как Илон Маск»: властям США посоветовали дружить с Россией и Китаем

Американский журналист Джексон Хинкл заявил в эфире WeAreChange, что США стоит вести бизнес с Россией и Китаем, чтобы поддерживать нормальные отношения с обеими странами. В качестве примера Хинкл привел основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, который «ведет бизнес с Китаем и другими».

Хинкл подчеркнул, что Китай «является отличным примером успеха». Кроме того, по мнению журналиста, украинский кризис продемонстрировал, что миропорядок меняется и мир становится многополярным.

В Индии подтвердили решение поставить Армении гаубицы

Компания Bharat Forge, ведущий индийский производитель артиллерийских систем, подтвердила, что колесные самоходные гаубицы MArG 155, которые она недавно продемонстрировала, предназначены для поставок в Армению. Об этом сообщает портал IDRW.

Издание подчеркивает, что сделка с Арменией стала результатам растущего стратегического партнерства между двумя странами. IDRW заявило, что Индия «становится ключевым поставщиком оборонной техники в Армению». В 2020 году Ереван приобрел индийские мобильные радарные установки Swathi, а в сентябре 2022-го был подписан контракт на 245 миллионов долларов на закупку реактивных систем залпового огня Pinaka, противотанковых ракет и различных видов боеприпасов.

«В Пентагоне недовольны попытками Байдена отразить атаки Ирана»

Всплеск нападений на военные объекты США на Ближнем Востоке взволновал некоторых представителей Пентагона, пишет The Washington Post. Чиновники разочарованы «непоследовательной стратегией противодействия формированиям, связанным с Ираном».

В Минобороны США заявили, что ограниченные ответные авиаудары, одобренные президентом США Джо Байденом, не смогли остановить эти атаки. Один из чиновников Пентагона заявил на условиях анонимности, что у Вашингтона «нет четкого определения того, чему именно он пытается противостоять», а попытки сдержать будущие атаки Ирана «явно не работают».

CNN: Киеву грозит поражение без помощи Вашингтона

Корреспондент CNN Фарид Закария заявил, что украинская армия обречена на поражение без военной и финансовой помощи Запада. Он подчеркнул, что мощная российская промышленность производит все виды оружия - от боеприпасов до дронов. Также у России более развитая экономика и больше население.