Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что настроен несколько «пропалестински» в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Его слова передает РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировал свою недавнюю встречу с израильским президентом Ицхаком Герцогом. По его словам, он «немного» является сторонником Палестины и из-за этого опасался прохладного отношения к себе со стороны главы еврейского государства.

Однако опасения Борреля оказались напрасны. Как сказал представитель Брюсселя, израильский президент хорошо его принял.

20 ноября глава европейской дипломатии дал интервью испанской газете Pais, в ходе которого призвал правительство Израиля следовать «правилам ведения войны» во время операции в секторе Газа. В частности, дипломат указал на необходимость осуществлять бомбардировки с учетом возможных жертв среди гражданского населения.

По мнению Борреля, атака палестинского движения ХАМАС на Израиль является ужасным и неоправданным поступком. Тем не менее боевые действия необходимо вести по определенным правилам, которые Израиль также должен соблюдать.