Финляндия готова закрыть четыре оставшиеся контрольно-пропускные пункты на границе с Россией в ночь в ночь со вторника на среду, сообщает газета IltaLehti со ссылкой на источники. Москва24

«Правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией с полуночи вторника», — говорится в заявлении. RT на русском

Власти Финляндии ранее объявили о закрытии четырех КПП на границе с Россией в ночь на 18 ноября, а также установке заграждений, чтобы "прекратить незаконный въезд" в страну. Накануне был закрыт пятый по счету КПП. Сами финны потребовали от властей отменить это решение, а граждане РФ в Хельсинки вышли на митинг. Российская газета