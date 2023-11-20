Политолог объяснил цель визита главы Пентагона в Киев
Министр обороны США Ллойд Остин намерен приободрить ВСУ и объяснить украинскому командованию, что «стабильность сейчас превыше всего». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
«Визит Остина должен вдохнуть некий оптимизм в души украинских военных. США тем самым подчёркивают, что готовы идти до конца. И для того, чтобы противодействовать России, украинских военных им особо не жалко. Задача Остина в военной плоскости лежит. Во многом успокоить генералитет и попытаться объяснить высокопоставленным украинским военнослужащим, что стабильность сейчас превыше всего. Самое главное, для чего нужны эти разговоры, — это предоставить гарантии, чтобы и дальше украинский генералитет доверял США и союзникам по НАТО».
Остин во время переговоров с руководством Украины коснулся стратегического партнёрства в сфере безопасности.Детали визита министра обороны Соединённых Штатов в украинскую столицу привели в пресс-службе Пентагона. Там также отметили, что Остин на текущей неделе проведёт 17-е заседание контактной группы по Украине в онлайн-формате. Во встрече примут участие представители около 50 стран.
Сегодня Ллойд Остин написал на своей странице в соцсети X о том, что прибыл с визитом в Киев. Ранее о его поездке в украинскую столицу официально не сообщалось.