Политолог объяснил цель визита главы Пентагона в Киев

«Визит Остина должен вдохнуть некий оптимизм в души украинских военных. США тем самым подчёркивают, что готовы идти до конца. И для того, чтобы противодействовать России, украинских военных им особо не жалко. Задача Остина в военной плоскости лежит. Во многом успокоить генералитет и попытаться объяснить высокопоставленным украинским военнослужащим, что стабильность сейчас превыше всего. Самое главное, для чего нужны эти разговоры, — это предоставить гарантии, чтобы и дальше украинский генералитет доверял США и союзникам по НАТО».