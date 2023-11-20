Трамп накормил военных на границе с Мексикой

Бывший президент США Дональд Трамп в рамках своей предвыборной кампании раздал тако пограничникам и заручился поддержкой губернатора Техаса Грега Эбботта. Об этом пишет The New York Times.

Трамп приехал в город на границе с Мексикой и заверил, что в случае своей победы на выборах президента США он «значительно облегчит работу Грега Эббота».

«Наша страна катится в ад», — добавил он.

При этом речь Трампа была «необычно короткая — всего 10 минут», отмечает газета. По данным издания, выступление кандидата в президенты в Айове длилось 75 минут, а в Нью-Гэмпшире почти два часа.

«Появление Трампа на границе не имело сходства с его типичными предвыборными мероприятиями в этом году», — подчеркивается в статье.

Политик угостил солдат на ужине по случаю Дня Благодарения. Трамп и Эбботт раздали тако, пожали друг другу руки и позировали для фотографий, отмечает Daily Express.

«Нам нужен президент, который будет обеспечивать безопасность границы», — заявил Эбботт.

Ранее Трамп пообещал расправиться с наркоторговлей и насильственными преступлениями в случае своего избрания на второй срок в 2024 году. При этом перед предыдущими выборами Трамп выступал за строительства стены на границе с Мексикой, объясняя ее необходимость борьбой с наркотрафиком. По его мнению, «стена на границе не пропустит в страну эти чертовы наркотики».