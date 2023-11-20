Си Цзиньпин рассказал, какие сложности выдержали отношения России и Китая

Отношения России и Китая выдержали испытания в период турбулентности и преобразований на международной арене, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

В приветствии участникам X Диалога Единой России и Коммунистической партия Китая Си Цзиньпин отметил, что в следующем году страны отметят 75-летие установления дипотношений.

Китайский лидер выразил готовность развивать двусторонние отношения между Москвой и Пекином «в духе вечного добрососедства, всестороннего стратегического взаимодействия в интересах развития двух стран», передает ТАСС.