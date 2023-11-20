Польские перевозчики блокируют на пограничных контрольно-пропускных пунктах (КПП) автомобили с гумпомощью для Украины, сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры республики Сергей Деркач. Lenta.ru

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины создало штаб помощи водителям, которые более 10 дней остаются заблокированы на украинско-польской границе, глава Мининфраструктуры Александр Кубраков. ТАСС