Бывший секс-тренер и противник абортов: западные СМИ о новом президенте Аргентины

Либертарианец Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины по итогам второго тура, набрав более 55 процентов голосов. Западные СМИ вспомнили его неоднозначные заявления и рассказали, к чему может привести продвигаемая им политика долларизации.

Милей, консерватор, имеющий связи с американскими правыми, выступает против права женщин на аборт и называет изменение климата «ложью социализма», пишет Politico. Издание отмечает, что Милея уже поздравил с победой экс-президент США Дональд Трамп.

«Вы измените свою страну и действительно сделаете Аргентину снова великой!» — заявил Трамп.

До прихода в политику в 2020 году Милей был экономистом и участником теледискуссий, а также рассказывал о своей прошлой профессии «тренера по тантрическому-сексу», отмечает Politico. На протяжении всей своей предвыборной кампании он делал «странные заявления», в том числе о том, что он общается со своей мертвой собакой через медиума и что именно умерший питомец посоветовал ему баллотироваться на пост президента. Он также говорил, что поддерживает легализацию торговли человеческими органами, назвав это «просто еще одним рынком», но позже отказался от своих слов.

Победа Милея будет иметь далеко идущие последствия для переживающей трудности экономики страны, включая судьбу песо, отмечается в статье CNN. Экономическая платформа Милея основывалась на обещать провести долларизацию аргентинской экономики. Это означает, что страна откажется от аргентинского песо и будет использовать доллар США в качестве своей валюты.

Если такое решение действительно будет принято, оно станет беспрецедентным: ни одна страна размером с Аргентину ранее не передавала бразды правления своей собственной денежно-кредитной политикой людям, принимающим решения в Вашингтоне.

В Аргентине один из самых высоких уровней инфляции в мире. Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что цены выросли на 142 процента по сравнению с прошлым годом. Предложение Милея перевести аргентинскую валюту с песо на доллар основано на том аргументе, что американская валюта сильнее песо и ее не удастся бесконечно печатать. Критики предупреждают, что такой шаг может стать «смирительной рубашкой» - страна потеряет автономию и не сможет вести собственную денежно-кредитную политику, меняя процентные ставки, подчеркивает CNN.

Аргентина оказалась на пороге новой непредсказуемой политической эры из-за победы эксцентричного крайне правого популиста, известного как El Loco («Безумец» с испанского), пишет британская газета The Guardian. Издание отмечает, что Милей снизил свою подстрекательскую риторику после первого тура выборов, чтобы привлечь избирателей, которых отпугнули его радикальные идеи, включающие закрытие более десятка министерств (в том числе центрального банка страны) и разрыв связей с двумя крупнейшими торговыми партнерами Аргентины — Бразилией и Китаем.