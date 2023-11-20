Азаров: конфликт на Украине не завершится в случае победы Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах не завершит украинский конфликт, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Российская газета
"Я не верю в то, что если Трамп придет к власти, то прекратится конфликт на Украине. Не верю <...>. Финальная точка - вымотать Россию максимально. И у них есть, через кого реализовывать эту свою политику. И США будут стоять на этом до тех пор, пока действующий киевский режим не будет устранен", — отметил Азаров. ТАСС
Он добавил, что для Соединенных Штатов важно, чтобы человеческий ресурс продолжал истощаться, отвлекалось внимание от вопросов развития, инфраструктуры. По мнению Азарова, США будут придерживаться этой политики до тех пор, пока на Украине не сменится власть. Газета.Ru