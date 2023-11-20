Азаров: конфликт на Украине не завершится в случае победы Трампа

"Я не верю в то, что если Трамп придет к власти, то прекратится конфликт на Украине. Не верю <...>. Финальная точка - вымотать Россию максимально. И у них есть, через кого реализовывать эту свою политику. И США будут стоять на этом до тех пор, пока действующий киевский режим не будет устранен", — отметил Азаров. ТАСС