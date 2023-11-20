В США назвали условия окончания конфликта на Украине

«Россия, скорее всего, укрепит свою власть в Донбассе и Крыму и получит новые территории к западу поблизости от Киева, примерно 20 процентов Украины. Украина будет вынуждена отложить реализацию своей цели по вступлению в НАТО, даже если США займут новую позицию на своей западной границе с Польшей», — отмечает издание.