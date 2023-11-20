В США назвали условия окончания конфликта на Украине

TAC: Конфликт на Украине завершится освобождением Россией новых территорий
Условия разрешения конфликта на Украине будут диктовать Киеву как Вашингтон, так и Москва, а Россия, скорее всего, прирастет новыми освобожденными территориями, пишет обозреватель Питер ван Бурен в материале для The American Conservative.
Он отмечает, что военные возможности России по сравнению со снаряжением НАТО «были на удивление хорошими», или, возможно, украинцы «на удивление плохо» обращались со сложным западным вооружением.
«Россия, скорее всего, укрепит свою власть в Донбассе и Крыму и получит новые территории к западу поблизости от Киева, примерно 20 процентов Украины. Украина будет вынуждена отложить реализацию своей цели по вступлению в НАТО, даже если США займут новую позицию на своей западной границе с Польшей», — отмечает издание.
По его словам, правительство США обеспокоено тем, насколько снизилось общественное внимание к ситуации на Украине с тех пор, как больше месяца разгорелся конфликт между Израилем и ХАМАС. Учитывая позицию нового спикера Палаты представителей, стремящегося отделить помощь Израилю от помощи Украине, официальные американские лица опасаются, что это может затруднить предоставление дополнительных средств Киеву.